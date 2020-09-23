Стан Балуха стабілізувався, попереду - тривала реабілітація

Стан колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха, який був прооперований після тяжкої травми голови, стабілізувався, і лікарі говорять про позитивну динаміку.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Марина Порошенко, яка очолює список партії "Європейська солідарність" на виборах до Київської міської ради, після відвідання Балуха у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги, інформує пресслужба "Євросолідарності".

«Лікарі сьогодні нам сказали, що стан його здоров’я вже стабільний і має певну позитивну динаміку. Це дуже нас надихає на майбутні позитивні плани. Але, безумовно, Володимира чекає ще попереду дуже довгий шлях реабілітації і відновлення», – наголосила Порошенко.

Як повідомлялося, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Його прооперували через тяжку травму голови.

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підозрюваного у нападі на Балуха затримали. Ним виявися житель Київщини 1988 року народження.

19 вересня Дніпровський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Співголова парламентської фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко повідомляла, що Балух мав стати першим номером у списку партії на виборах у Київську обласну раду.