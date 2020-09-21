Балуху зробили томографію, є позитивна динаміка - Геращенко

У стані колишнього політв'язня Володимира Балуха, прооперованого після тяжкої травми голови, лікарі відзначають певну позитивну динаміку.

Про це повідомила співголова фракції партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Пацієнт стабільний, з певною позитивною динамікою! Сьогодні проводили контрольну томографію — фіксуються залишки перенесеної травми, без несподіванок і погіршення. Продовжуємо лікування», — цитує лікарів Геращенко.

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Як повідомлялося, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через тяжку травму голови.

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підозрюваного у нападі на Балуха затримали. Ним виявися житель Київщини 1988 року народження.

19 вересня Дніпровський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).