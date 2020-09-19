Напад на Балуха: підозрюваного арештували без права на заставу

У суботу, 19 вересня, суд заарештував підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху.

Про це у Фейсбук повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

«У суботу, 19 вересня, за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури N4 Дніпровський районий суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху», - написала вона.

За її словами, суд не визначав альтернативи триманню під вартою.

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«Підозрюваний - 32-річний мешканець Київщини, безробітний, повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. За його словами конфлікт із потерпілим відбувся на побутовому підґрунті», - зазначила Максимець

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Як повідомлялося, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через тяжку травму голови.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) ККУ.

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підозрюваного у нападі на Балуха затримали. Ним виявися місцевий мешканець 1988 року народження.