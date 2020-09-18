Поліція затримала підозрюваного у нападі на Балуха — Аваков

У столиці поліція затримала чоловіка, підозрюваного у нападі на колишнього політв'язня Володимира Балуха.

Про це у Твіттері повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Укрінформ.

"Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха в ніч на 8 вересня. Подробиці в найближчу годину в заяві поліції та прокуратури", - написав він.

"Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха в ніч на 8 вересня», - написав він.

Водночас пресслужба МВС у Телеграмі повідомила, що наразі відомо, що напередодні Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону у ресторані «Козак», і близько опівночі Володимир вийшов із закладу і попрямував до ресторану «Edem».

«Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив його ногою - потерпілий впав і втратив свідомість. Після цього зловмисник втік, не надавши постраждалому допомогу. Вранці Володимира Балуха госпіталізували у лікарню», - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що у п’ятницю зловмисника затримали, і ним виявися місцевий мешканець, 1988 року народження. З’ясувалося, що він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів.

«Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №4 затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід», - інформують у МВС.

Як повідомляв Укрінформ, колишнього політв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через тяжку травму голови.

Слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ.