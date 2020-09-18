Балух досі у стані медикаментозного сну - Геращенко
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написала народний депутат Ірина Геращенко.
«Від лікуючих лікарів Балуха: «Пацієнт стабільно важкий, дуже важка травма, тому потрібен час. Володимир й досі у стані медикаментозного сну». Й досі не відомо, скільки часу він знаходився без свідомості, допоки його знайшли і надали медичну допомогу, це ускладнює лікування», - уточнила вона.
Геращенко зазначила, що «Європейська солідарність» планувала делегувати Балуха першим номером свого виборчого списку до Київської обласної ради, але наразі це нереалістично.
Балух вже 11 днів у лікарні, у важкому стані.
Як повідомлялося, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через травму голови.
Слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) ККУ.