Балух досі у стані медикаментозного сну - Геращенко

За інформацією лікарів, експолітв’язень Володимир Балух наразі стабільно важкий і досі знаходиться у стані медикаментозного сну.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написала народний депутат Ірина Геращенко.

«Від лікуючих лікарів Балуха: «Пацієнт стабільно важкий, дуже важка травма, тому потрібен час. Володимир й досі у стані медикаментозного сну». Й досі не відомо, скільки часу він знаходився без свідомості, допоки його знайшли і надали медичну допомогу, це ускладнює лікування», - уточнила вона.

Геращенко зазначила, що «Європейська солідарність» планувала делегувати Балуха першим номером свого виборчого списку до Київської обласної ради, але наразі це нереалістично.

Балух вже 11 днів у лікарні, у важкому стані.

Як повідомлялося, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через травму голови.

Слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) ККУ.