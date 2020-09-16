Балух досі не прийшов до тями - Геращенко

Колишній політв'язень Володимир Балух, який потрапив до лікарні після побиття у столичному Гідропарку, залишається у стабільно тяжкому стані.

Як передає Укрінформ, про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці.

"Від лікуючих лікарів В. Балуха: "Стан стабільно важкий. Пацієнт без свідомості. Наступні кілька днів критичні при таких травмах“, - інформує Геращенко.

Як повідомлялося, колишнього політв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через травму голови.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.