"Для пацієнта і нас дуже важливі 7-10 доба": лікарі розповіли про стан Балуха

Стан колишнього політв'язня Володимира Балуха після побиття у столичному Гідропарку залишається стабільно важким.

Як передає Укрінформ, про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці.

"Від лікуючих лікарів В. Балуха: "Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7-10 доба. Пацієнт всім забезпечений, робимо все необхідне", - зазначила Геращенко.

Як повідомлялося, колишнього політв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через важку травму голови.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.