Балуха оглянули відомі нейрохірурги, його стан досі стабільно тяжкий

Стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха залишається стабільно тяжким, для огляду його і додаткових консультацій були запрошені відомі нейрохірурги.

Як передає Укрінформ, про це повідомила співголова фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці, посилаючись на лікарів Балуха.

"Пацієнт стабільно тяжкий. Володя забезпечений всім необхідним. Сьогодні для додаткових консультацій були запрошені і оглянули пана Володимира відомі нейрохірурги, зокрема професор М.Поліщук", - написала Геращенко.

Вона також повідомила, що 10 вересня Балуха у присутності представників поліції (оскільки триває слідство) відвідав отець Климент, прочитав молитву на одужання.

Як повідомлялося, колишнього політв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через тяжку травму голови.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.