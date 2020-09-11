Балуха оглянули відомі нейрохірурги, його стан досі стабільно тяжкий

Балуха оглянули відомі нейрохірурги, його стан досі стабільно тяжкий

Укрінформ
Стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха залишається стабільно тяжким, для огляду його і додаткових консультацій були запрошені відомі нейрохірурги.

Як передає Укрінформ, про це повідомила співголова фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці, посилаючись на лікарів Балуха.

"Пацієнт стабільно тяжкий. Володя забезпечений всім необхідним. Сьогодні для додаткових консультацій були запрошені і оглянули пана Володимира відомі нейрохірурги, зокрема професор М.Поліщук", - написала Геращенко.

Читайте також: Справа Балуха перебуває на особистому контролі Авакова - депутат

Вона також повідомила, що 10 вересня Балуха у присутності представників поліції (оскільки триває слідство) відвідав отець Климент, прочитав молитву на одужання.

Як повідомлялося, колишнього політв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через тяжку травму голови.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-