Балуха оглянули відомі нейрохірурги, його стан досі стабільно тяжкий
Як передає Укрінформ, про це повідомила співголова фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці, посилаючись на лікарів Балуха.
"Пацієнт стабільно тяжкий. Володя забезпечений всім необхідним. Сьогодні для додаткових консультацій були запрошені і оглянули пана Володимира відомі нейрохірурги, зокрема професор М.Поліщук", - написала Геращенко.
Вона також повідомила, що 10 вересня Балуха у присутності представників поліції (оскільки триває слідство) відвідав отець Климент, прочитав молитву на одужання.
Як повідомлялося, колишнього політв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через тяжку травму голови.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.