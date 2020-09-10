Справа Балуха перебуває на особистому контролі Авакова - депутат

Справа щодо побиття кримського активіста Володимира Балуха перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, його заступника Антона Геращенка та начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов присутнім на акції "Хто підняв руку на Балуха?" під будівлею Міністерства внутрішніх справ за результатами зустрічі з керівництвом МВС.

"Близько години тривала зустріч керівництва МВС і Національної поліції з народними депутатами "Європейської солідарності". Перше: справа знаходиться на особистому контролі міністра МВС Арсена Авакова, а також заступника міністра МВС Антона Геращенка та керівника поліції Андрія Крищенка", - поінформував Герасимов.

За словами депутата, він з колегами на зустрічі також зосередив увагу керівництва МВС і Національної поліції на тому, що "прозорість життя і діяльності Володимира Балуха після звільнення зосереджує нас як народних депутатів на думці, що цей напад - це замах на вбивство цього активіста, цього політв'язня з боку країни-агресора".

Герасимов пообіцяв, що Європейська солідарність, народні депутати і всі небайдужі будуть постійно тримати розслідування цієї справи на жорсткому контролі.

Як повідомлялося, стан колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого 8 вересня знайшли побитим, залишається тяжким, його підключено до апарату штучної вентиляції легенів.

В Офісі Президента заявили, що надзвичайно занепокоєні інформацією про напад на Балуха, якого жорстоко побили вночі в річницю його визволення з полону.

Слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Органи столичної прокуратури тримають на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Балуху.