Під МВС - акція "Хто підняв руку на Балуха?"

У Києві біля Міністерства внутрішніх справ проходить акція "Хто підняв руку на Балуха?"

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Біля будівлі МВС зібралися кілька десятків осіб, які вимагають від поліції негайно провести розслідування та назвати замовників і виконавців нападу на колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха. Активісти також наполягають, що суспільство має взяти розслідування справи під особливий контроль.

Акція «Хто підняв руку на Балуха?» у Києві / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

Організатор заходу - політична партія "Європейська солідарність". Присутні на акції тримають у руках прапори України та політсили. На заході також присутні народні депутати від "Європейської солідарності" Артур Герасимов, Ростислав Павленко, Ахтем Чийгоз.

Герасимов під час виступу біля МВС повідомив, що з іншими нардепами йде до керівництва міністерства, щоб обговорити справу Балуха.

"Зараз ми йдемо до керівництва міністерства, до керівництва поліції для того, щоб дуже серйозно поговорити про цю справу, тому що зрозуміло, ніяка це не "битовуха", ніяке це не випадкове явище. Тому що за останній рік кількість нападів на активістів, кількість тиску і нападів на проукраїнськи налаштованих українців, на патріотів, на волонтерів, на ветеранів, дійсно зашкалює", - сказав Герасимов.

Як повідомлялося, стан колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого 8 вересня знайшли побитим, залишається тяжким, його підключено до апарату штучної вентиляції легенів.

В Офісі Президента заявили, що надзвичайно занепокоєні інформацією про напад на Балуха, якого жорстоко побили вночі в річницю його визволення з полону.

Слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Органи столичної прокуратури тримають на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Балуху.