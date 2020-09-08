Напад на Балуха: поліція знайшла його речі та допитує свідків

Органи столичної прокуратури тримають на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балуху.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

"У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили місце, де потерпілий перебував напередодні, та осіб, з якими він спілкувався. Із вказаними свідками проводяться слідчі дії. Також виявлено сумку з особистими речами потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове слідство триває. Вживаються всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення обставин, за яких потерпілий отримав тілесні ушкодження, та осіб, які можуть бути до цього причетні.

Досудове розслідування проводить Дніпровське управління поліції ГУ НП в м. Києві за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4.

Як повідомлялось, 8 вересня 2020 року 49-річного Володимира Балуха госпіталізовано до столичної лікарні з тяжкими травмами.

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Раніше режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов повідомив, що в ніч на вівторок побили експолітв'язня РФ, кримського активіста Володимира Балуха. Столична поліція з'ясовує обставини правопорушення. Повідомлялося, що зник мобільний телефон Балуха і його банківська картка. За словами співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко, Балуха прооперували, у нього черепно-мозкова травма, постраждалого перевели до реанімації.

Офісі Президента заявили, що надзвичайно занепокоєні інформацією про напад на Балуха, якого жорстоко побили вночі в річницю його визволення з полону. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.