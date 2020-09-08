Чийгоз вважає причиною нападу на Балуха його громадянську позицію

Причиною нападу на колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха є його громадянська позиція.

Таку думку висловив у Фейсбук народний депутат від "Європейської солідарності", заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє Укрінформ.

"Балух ніколи і нікому не дозволить ображати Україну і українців. Я не сумніваюся, що саме ця його позиція стала причиною нападу на нього в річницю визволення політв'язнів", - вважає парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, раніше режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов повідомив, що в ніч на вівторок побили іншого експолітв'язня РФ, кримського активіста Володимира Балуха.

Читайте також: В ОП вимагають від поліції швидкого та повного розслідування побиття Балуха

Столична поліція з'ясовує обставини правопорушення. Повідомляється, що зник мобільний телефон Балуха і його банківська картка.

За словами співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко, Балуха прооперували, у нього черепно-мозкова травма, постраждалого перевели до реанімації.

В Офісі Президента України заявили, що надзвичайно занепокоєні інформацією про напад на Балуха, якого жорстоко побили вночі в річницю його визволення з полону.