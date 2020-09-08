В ОП поки немає даних, що у нападі на Балуха є політичний мотив

Офіс Президента стурбований інформацією про побиття колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха та закликає поліцію швидко розслідувати злочин.

Про це йдеться у заяві ОП, опублікованій у Фейсбук.

"Офіс Президента вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його жорстоко побили цієї ночі – фактично в річницю його звільнення з полону. Зламані рука та ключиця", - ідеться в повідомленні.

Зазначається також, що, за повідомленнями лікарів, загрози життю Балуха немає.

"Вимагаємо від Національної поліції швидкого та повного розслідування цього злочину. Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема політична", - підкреслили в ОП.

Водночас в Офісі глави держави наголосили, що вуличні напади із застосуванням сили в Україні останніми роками стали масштабним явищем.

"Злочинці відчули, що принцип невідворотності покарання не працює. Очікуємо від правоохоронців більш систематичної роботи для відновлення порядку на вулицях та превенції правопорушень", - відзначено в заяві ОП.

Як повідомляв Укрінформ, раніше режисер та колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов написав, що у ніч на вівторок побили експолітв'язня РФ, кримського активіста Володимира Балуха.

Столична поліція з’ясовує обставини правопорушення. Повідомляється, що зник мобільний телефон Балуха та його банківська картка.