Балуха сильно побили, він у тяжкому стані - Сенцов
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці інший колишній політв'язень, режисер Олег Сенцов.
"Володимир Балух був побитим сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з’ясовуються", - зазначив Сенцов.
"Наразі ми перевіряємо цю інформацію (про побиття Балуха - ред.)", - повідомили Укрінформу в поліції Києва.
Як повідомляв Укрінформ, Володимир Балух - кримський фермер, який вивісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної Сотні".
ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.
Згодом проти активіста порушили ще одну справу - за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджував, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляли, що це тюремник напав на нього.
За сукупністю двох кримінальних справ підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (більше 3 800 грн).
Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політичним в'язнем.
З 29 березня 2019 року Балух перебував у виправній колонії № 4 міста Торжок Тверської області РФ.
7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян (серед них Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Павло Гриб та інші), а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.