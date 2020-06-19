Чийгоз, Сенцов і Балух виступили проти політичних репресій

Колишні українські політв'язні Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Володимир Балух, Микола Карпюк, Євген Панов, Микола Сізанович, Олександр Кольченко, Ігор Козловський і Володимир Жемчугов виступили проти політичних репресій.

Свою позицію вони оприлюднили під час спільної пресконференції 19 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо звернутися до нашого народу, до нашої держави, що ті процеси, які зараз ідуть, вони дуже загрозливі. І це стосується всіх напрямів: як політичних репресій, так і атаки на мову, так і стосовно армії, і всього, що ми після Революції Гідності змогли побудувати в нашій державі. Тому ми кажемо, що це неприпустимо, і люди, коли кажуть "Ні - реваншу", "Ні - капітуляції", мають на увазі згадані мною процеси. Це стосується й тих в'язнів, які перебувають у тюрмах Росії, і їх треба визволяти", - зазначив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень і народний депутат Ахтем Чийгоз.

Пресконференція «Політв’язні проти політичних репресій» у Києві / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

У свою чергу український кінорежисер, сценарист і письменник, колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов підкреслив, що всі українські політв'язні перебували у в'язницях РФ чи на окупованих територіях "не за якийсь злочин, а за громадянську позицію, за Україну".

"Ми вважали, що лише в Росії та на окупованих територіях, де нема закону, людей переслідують за їхні погляди. Повернувшись до України, я побачив, що така ж сама система існує в Україні: людей переслідують за громадянську або політичну позицію. Мені б дуже хотілося, щоб наша влада зосередилася не на переслідуваннях колишніх активістів чи політиків, а працювала на побудові дійсно незалежної судової системи, тому що там у нас дуже великі проблеми - вона майже не реформована. Щоб влада зосередилася на реформуванні прокуратури, яка повинна бути незалежною, на реформі Міністерства внутрішніх справ", - зауважив Сенцов.