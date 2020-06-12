"Справа Чубарова": Полозов заявляє про тяганину з розглядом його скарги

Кримський «суд» затягує процес оскарження адвокатом Миколою Полозовим рішення російського слідства про недопуск його до захисту в «справі» проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Про це Полозов заявив кореспондентові Укрінформу.

«У «справі» Рефата Чубарова відбувається дивна тяганина навколо процесу оскарження мною рішення Слідчого комітету Росії про недопуск мене до справи як захисника», - сказав Полозов.

За його словами, спочатку «Київський районний суд» Сімферополя заявив, що в них немає відомостей про місце перебування Чубарова, його контактних даних. «І це при тому, що тим же судом 2015 року було прийнято рішення про взяття Чубарова під варту», ​​- підкреслює адвокат.

Він пояснює, що після цього до відома суду було представлено український номер телефону Рефата Чубарова. Цього разу «суд» заявив, що в нього, нібито, «відсутня технічна можливість здійснювати телефонні дзвінки за межі РФ».

За припущеннями Полозова, така тяганина пояснюється тим, що російське слідство хотіло б завершити слідчі дії стосовно Чубарова у "справі 26 лютого" без протидії Полозова, який знає цю справу досконально, оскільки в її рамках захищав Ахтема Чийгоза і навіть написав окрему книгу.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня адвокат Полозов подав документи на оскарження постанови СКР в окупованому Криму, який відмовив йому в допуску до справи проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова як захисника. За словами адвоката, підставою для відмови йому в допуску до справи слідство вказувало, що раніше він захищав Ахтема Чийгоза в рамках "справи 26 лютого", співучасником якої слідчий вважає Рефата Чубарова. При цьому, як підкреслює Полозов, російське законодавство "не забороняє одному адвокату бути захисником відразу декількох обвинувачених, які є фігурантами однієї справи".

Слідчий комітет Росії порушив проти глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова кримінальну справу щодо подій 26 лютого 2014 року і заочно пред'явив йому звинувачення в "організації масових заворушень і публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії".