Балуху роблять операцію - Чийгоз

Експолітв'язня Кремля, кримського активіста Володимира Балуха після побиття оперують у лікарні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в Фейсбуці колишній політв'язень, народний депутат Ахтем Чийгоз.

"Зараз він (Балух - ред.) лежить на операційному столі. Молимося все за те, щоб закінчилося благополучно ", - написав він.

За словами депутатки Ірини Геращенко, Володимир Балух після нападу потрапив до реанімації.

"За попередньої інформацією, політв’язні Кремля зібралися разом, аби привітати одне одного з річницею звільнення. Поряд знаходилася російськомовна компанія. Володя зробив зауваження, схоже, ці люди могли потім його відстежити... Таку інформацію отримала від Ахтема Чийгоза", - поінформувала вона на своїй сторінці у Фейсбуці.

Далі буде...