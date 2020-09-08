Балуха побили у столичному Гідропарку – поліція розповіла деталі

У столиці правоохоронці встановлюють обставини побиття колишнього політв'язня Кремля, кримського активіста Володимира Балуха, для цього створена слідча група з найбільш досвідчених та висококваліфікованих поліцейських.

Про це інформує поліція Києва, передає Укрінформ.

"Сьогодні, близько 12-ї години, до столичної поліції надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями киянина, 1971 року народження. Встановлено, що потерпілим є Володимир Балух. Для з’ясування всіх обставин події за викликом виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що потерпілого госпіталізовано з тілесними ушкодженнями з ПКіВ "Гідропарк". Також повідомляється, що зник мобільний телефон потерпілого та банківська картка.

Зазначається, що для встановлення усіх обставин правопорушення створена слідча група з найбільш досвідчених та висококваліфікованих працівників поліції.

Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину, встановлюють свідків та очевидців цієї події.

"Зараз 49-річний потерпілий перебуває у лікарняному закладі, де йому надається допомога",- поінформували у відомстві.

Поліцейські перебувають у лікарняному закладі, щоб поспілкуватися з потерпілим, щойно отримають дозвіл лікарів, та розпитати його щодо обставин вчинення правопорушення.

Матеріали зареєстровані у Дніпровському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події.

Як повідомляв Укрінформ, колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов повідомив, що у ніч на вівторок Балуха побили невідомі.

Володимир Балух - кримський фермер, який вивісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної Сотні".

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Згодом проти активіста порушили ще одну справу - за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджував, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляли, що це тюремник напав на нього.

За сукупністю двох кримінальних справ підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (більше 3 800 грн).

Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політичним в'язнем.

З 29 березня 2019 року Балух перебував у виправній колонії № 4 міста Торжок Тверської області РФ.

7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян (серед них Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Павло Гриб та інші), а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.