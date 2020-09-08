Балуха прооперували, у нього черепно-мозкова травма - Геращенко

Балуха прооперували, у нього черепно-мозкова травма - Геращенко

Укрінформ
Колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого напередодні побили невідомі, прооперували, в нього черепно-мозкова травма, наразі постраждалого перевели в реанімацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці.

"Тільки що закінчилася операція, його перевели в реанімацію. У Володі важка черепно-мозкова травма, операція була на голові, стан важкий. Ми з Марією Іоновою поспілкувалися з головним лікарем О. Ткаченком, до Володі поки що не пускають. І просять поки що не турбувати лікарів, які не можуть оприлюднювати деталі, в тому числі й через те, що розпочато слідство щодо побиття", - поінформувала Геращенко.

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Вона уточнила, що Балух знаходиться в лікарні швидкої допомоги. "Скільки він знаходився без свідомості після звірячого побиття - невідомо, встановити це мають правоохоронці. Лікарі зробили і роблять все можливе для стабілізації його стану", - зазначила Геращенко.

Вона додала, що операцію робив хірург Юрій Андрейко, а реабілітація Балуха потребує довгого часу.

Як повідомляв Укрінформ, раніше режисер та колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов написав, що у ніч на вівторок побили експолітв'язня РФ, кримського активіста Володимира Балуха.

Офіс Президента стурбований інформацією про побиття експолітв'язня Кремля Володимира Балуха та закликає поліцію швидко розслідувати злочин.

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