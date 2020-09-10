Стан Балуха залишається стабільно тяжким - Геращенко
Як передає Укрінформ, про це повідомила співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці.
"Від лікуючих лікарів В. Балуха, які з нами на постійному контакті: «Стан стабільно важкий».... прогнозів ніхто ніяких поки не дає", - написала Геращенко.
Як повідомлялося, Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим. Йому прооперували тяжку травму голови.
В Офісі Президента заявили, що надзвичайно занепокоєні інформацією про напад на Балуха, якого жорстоко побили вночі в річницю його визволення з полону.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
Органи столичної прокуратури тримають на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балуху.