Стан Балуха залишається стабільно тяжким - Геращенко

Стан Балуха залишається стабільно тяжким - Геращенко

Укрінформ
Стан колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха залишається тяжким після нападу, лікарі прогнозів поки не дають.

Як передає Укрінформ, про це повідомила співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці.

"Від лікуючих лікарів В. Балуха, які з нами на постійному контакті: «Стан стабільно важкий».... прогнозів ніхто ніяких поки не дає", - написала Геращенко.

Як повідомлялося, Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим. Йому прооперували тяжку травму голови.

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В Офісі Президента заявили, що надзвичайно занепокоєні інформацією про напад на Балуха, якого жорстоко побили вночі в річницю його визволення з полону.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

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Органи столичної прокуратури тримають на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балуху.

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