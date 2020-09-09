Стан Балуха стабільно тяжкий, його підключили до апарату ШВЛ - Геращенко
Як передає Укрінформ, про це поінформувала співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці.
"Від лікарів ЛШД , де перебуває В. Балух: "Пацієнт стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще без свідомості". На жаль, поки що така невтішна інформація", - написала Геращенко.
Як повідомлялося, 8 вересня 2020 року 49-річного Володимира Балуха госпіталізовано до столичної лікарні з тяжкими травмами.
Раніше режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов повідомив, що в ніч на вівторок побили експолітв'язня РФ, кримського активіста Володимира Балуха. Столична поліція з'ясовує обставини правопорушення.
Повідомлялося, що зник мобільний телефон Балуха і його банківська картка.
За словами співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко, Балуха прооперували, у нього черепно-мозкова травма, постраждалого перевели до реанімації.
В Офісі Президента заявили, що надзвичайно занепокоєні інформацією про напад на Балуха, якого жорстоко побили вночі в річницю його визволення з полону.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
Органи столичної прокуратури тримають на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балуху.