Стан Балуха стабільно тяжкий, його підключили до апарату ШВЛ - Геращенко

Стан колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого знайшли напередодні побитим, залишається тяжким, його підключено до апарату штучної вентиляції легенів.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці.

"Від лікарів ЛШД , де перебуває В. Балух: "Пацієнт стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще без свідомості". На жаль, поки що така невтішна інформація", - написала Геращенко.

Як повідомлялося, 8 вересня 2020 року 49-річного Володимира Балуха госпіталізовано до столичної лікарні з тяжкими травмами.

Раніше режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов повідомив, що в ніч на вівторок побили експолітв'язня РФ, кримського активіста Володимира Балуха. Столична поліція з'ясовує обставини правопорушення.

Повідомлялося, що зник мобільний телефон Балуха і його банківська картка.

За словами співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко, Балуха прооперували, у нього черепно-мозкова травма, постраждалого перевели до реанімації.

В Офісі Президента заявили, що надзвичайно занепокоєні інформацією про напад на Балуха, якого жорстоко побили вночі в річницю його визволення з полону.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Органи столичної прокуратури тримають на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балуху.