Балуха планують вивести з медикаментозного сну наступного тижня

Лікарі планують вивести колишнього політв'язня Володимира Балуха з медикаментозного сну наступного тижня.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

"Від лікарів В.Балуха: «Пацієнт стабільний. Якщо динаміка буде позитивною, наступного тижня спробуємо вивести з медикаментозного сну", - написала вона.

Як повідомлялося, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через тяжку травму голови.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) ККУ.

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підозрюваного у нападі на Балуха затримали. Ним виявися місцевий мешканець 1988 року народження.