Стан Балуха стабільно тяжкий, але без погіршення - Геращенко

Колишній політв'язень Володимир Балух, який потрапив до лікарні після побиття у столичному Гідропарку, залишається у стабільно тяжкому стані, але без погіршення.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці.

"Від лікуючих лікарів В. Балуха, з якими ми на постійному контакті і від яких щоранку, після обходу, отримуємо оновлену інформацію: "Пацієнт стабільно- тяжкий, але без погіршення. Лікування триває", - повідомила політик.

Як повідомлялося, колишнього політв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через тяжку травму голови.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.