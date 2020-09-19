Поліція розповіла подробиці нападу на Балуха

Підозрюваний у нападі на колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха намагався втекти від поліції.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник голови Нацполіції України, начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає Укрінформ.

"Це тяжкий злочин. Особа намагалася втекти, коли до нього прийшли поліцейські, чітко розуміючи зі ЗМІ, чому", - зауважив він.

За словами начальника поліції Києва, є свідчення, що конфлікт між потерпілим і зловмисником виник несподівано.

"Це покази свідків і самого підозрюваного. Коли ми зможемо поспілкуватися з потерпілим, можливо, буде інша картина", - уточнив він.

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Як повідомлялося, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через тяжку травму голови.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) ККУ.

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підозрюваного у нападі на Балуха затримали. Ним виявися місцевий мешканець 1988 року народження.

19 вересня Дніпровський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Підозрюваний розповів, що конфлікт із потерпілим стався на побутовому підґрунті.