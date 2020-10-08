Регіональні ЗМІ не цікавлять місцеві вибори, топтеми - COVID-19, катастрофи та злочини

Тема місцевих виборів є ключовою лише для центральних медіа, натомість регіональні ЗМІ цю тему майже не висвітлюють.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це свідчать дані дослідження «Як медіа висвітлюють місцеві вибори 2020 в Україні - результати двох моніторингів», які озвучила 8 жовтня на онлайн-презентації експерт Ради Європи, виконавча директорка ГО «Український інститут медіа та комунікації» Діана Дуцик.

«Тема виборів є ключовою лише для центральних медіа. Натомість, і львівські медіа, і медіа Донецької та Луганської областей, вони тему виборів майже ігнорують і вона десь там пасе задніх. З моменту старту кампанії 5 вересня тема виборів практично не була присутня на місцевих сайтах, але по мірі того, як кампанія набирала обертів, тема виборів потроху почала з'являтися в місцевих медіа. Але на мою думку, вона є недостатньо представлена навіть на сьогодні уже коли триває другий місяць виборчої кампанії», - зазначила Дуцик.

Також, за словами експерта, порядок денний регіональних ЗМІ суттєво відрізняється від центральних медіа.

«Тема виборів зовсім не на першому місці. Тема COVID-19 на першому місці, це дуже передбачувано, тому що ми розуміємо, що зараз цей виклик - не лише перед Україною, а й перед усім світом. Це центральна тема в усіх медіа - і в загальноукраїнських, і в місцевих. Далі все дуже сумно, тому що на другому місці - катастрофи, інциденти, нещасні випадки, на третьому місці - злочинність. Тема виборів іде майже в кінці», - зауважила Дуцик.

Вона зазначила, що аналітики під час моніторингу не побачили в місцевих медіа просвітницьких або аналітичних матеріалів, які б пояснювали аудиторії нюанси нового Виборчого кодексу і процедуру виборів.

«Немає роз'яснення, що робити з бюлетенем, а він буде зовсім іншого плану. І також дуже мало матеріалів, практично їх немає, які б пояснювали дуже просто і повно ту політичну картину, яка є в регіонах і розповідали б про ті політичні сили і кандидатів, які йдуть на вибори. Цієї інформації практично немає, і виборець, я думаю, має дуже мінімум інформації, щоб зробити правильний усвідомлений вибір», - розповіла Дуцик.

Згідно з даними моніторингу, більшість регіональних сайтів просувають одну-дві політичні сили і одного-двох кандидатів. Також експерти фіксують велику кількість замовних матеріалів майже на всіх регіональних новинних сайтах, які брали участь у моніторингу. Крім того, багато місцевих онлайн-ЗМІ некоректно представляли соціологічні рейтинги, і не публікують контактних даних редакції та інформації про редакційний колектив.

Перший моніторинг проводився коаліцією громадських організацій за підтримки Проєкту «ЄС та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні», другий моніторинг проводився ГО «Детектор медіа».

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.