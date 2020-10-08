Семеро на одне крісло мера: КВУ порахував кандидатів у містах

Кандидатами у міські голови на вибори 25 жовтня зареєструвалися 2,8 тисяч осіб, при цьому посад мерів в Україні є 370.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Комітет виборців України.

"Понад 2,5 тис. осіб зареєструвалися кандидатами в міські голови – 2814 кандидатів на посади 370 міських голів. Таким чином на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року за посаду одного міського голови в середньому змагатимуться 7 кандидатів", - йдеться у повідомленні.

Також зауважують, що найбільше охочих зайняти крісло мера Одеси (23 кандидати), Ужгорода (22 кандидати) та Києва (20 кандидатів). Найменше претендентів на посаду міського голови Тернополя (9 кандидатів), Чернігова (7 кандидатів) та Івано-Франківська (5 кандидатів).

Загалом найбільша кількість кандидатів на посади міських голів зареєстрована в Луганській області (в середньому 22 кандидати на посаду одного міського голови) та місті Києві (20 кандидати на посаду міського голови). Також значна кількість претендентів на посаду голів у Житомирській (в середньому 10 кандидатів), Черкаській та Дніпропетровській областях (по 9 кандидатів). Найменша конкуренція в Чернігівській області (по 5 кандидатів на одне місце голови) та Хмельницькій області (по 4 кандидати).

"У порівнянні із черговими місцевими виборами 2015 року загальна кількість кандидатів майже не змінилася – по 7 осіб на одне місце (2722 кандидати на посади 358 міських голів). Однак в окремих містах можна спостерігати суттєву різницю", - додали в КВУ.

Комітет також звертає увагу, що у порівнянні із останніми виборами зменшилася кількість претендентів на посаду міського голови Києва (із 28 осіб у 2015 р. до 20 осіб у 2020 р.), Дніпра (із 31 до 17 кандидатів), Одеси (із 42 до 23 кандидатів), Запоріжжя (із 26 до 10), Чернігова (із 16 до 7), Сум (із 14 до 10 кандидатів). Натомість, зросла кількість претендентів на крісло мера Львова (із 11 до 17), Харкова (із 11 до 15), Рівного (з 11 до 16).

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Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.