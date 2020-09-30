Атака клонів: в Одесі на посаду мера претендують четверо Філімонових і двоє Зеленських

Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала станом на 30 вересня 24 кандидатів на посаду міського голови.

Як передає Укрінформ, серед тих, хто подав заяви про реєстрацію і відповідні пакети документів, є також тезки кандидатів у мери Труханова і Філімонова, комісією зареєстровано також двох кандидатів Зеленських.

"До Одеської міської територіальної виборчої комісії 24 вересня надійшла заява Одеської обласної організації політичної партії "Стабільність та справедливість" про реєстрацію громадянина України Філімонова Олега Вікторовича кандидатом на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутого від зазначеної організації партії, та заява Філімонова Олега Вікторовича про згоду балотуватися на посаду Одеського міського голови, разом з іншими документами", - йдеться у постанові №87 міськтервиборчкому від 29 вересня.

Розглянувши документи, виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу України і постановила: "зареєструвати кандидатом на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутого обласною організацією партії "Стабільність та справедливість" Філімонова Олега Вікторовича, народився 06.05 1973 р., громадянин України, освіта вища, заступник директора ТОВ "Слуга народу", безпартійний, проживає в м. Біла Церква Київської області , судимість відсутня, представницький мандат відсутній".

Крім кандидата в мери Одеси з Білої Церкви, ім'я та прізвище якого збігаються з раніше зареєстрованим кандидатом від партії "Слуга народу", тервиборчком також зареєстрував кандидатом на посаду міського голови Філімонова Олега Анатолійовича, висунутого Одеською міською організацією "Студентської партії України".

У постанові комісії №88 від 29 вересня зазначено: "зареєструвати кандидатом на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутого обласною організацією партії "Стабільність та справедливість" Філімонова Олега Анатолійовича, народився 13.07.1971 р., громадянин України, освіта професійно-технічна, заступник директора ТОВ "Слуга народу", безпартійний, проживає в м.Сміла Черкаської області, судимість відсутня, представницький мандат відсутній".

Третього "клона" раніше зареєстрованого кандидата в мери Олега Миколайовича Філімонова тервиборчком зареєстрував, ухваливши постанову №86. У документі вказано, що кандидата на посаду Одеського міського голови Філімонова Вадима Вікторовича висунула Одеська міська організація політпартії "Наша земля". Кандидат у мери народився 03.04.1994 року, громадянин України, освіта професійно-технічна, заступник директора ТОВ "Слуга народу", безпартійний, проживає в Одесі, судимість відсутня, представницький мандат відсутній.

Разом з тим, тервиборчком відмовив у реєстрації кандидату на посаду мера Одеси Труханову Богдану Юрійовичу, який міг бути під час виборчої кампанії "клоном" чинного міського голови Геннадія Труханова. У постанові комісії №83, ухваленій 28 вересня, названо дві причини відмови у реєстрації цього кандидата. Зокрема, "в автобіографії Труханова Богдана Юрійовича відсутні відомості, передбачені п. 5 ст. 224 Виборчого кодексу України, а саме: наявність чи відсутність представницького мандата, відомості про наявність чи відсутність судимості, а відтак до комісії не подано автобіографії Труханова Б.Ю. у розумінні ст. 224 Виборчого кодексу України".

Крім того, міськвиборчком ухвалив постанови про реєстрацію кандидатом в мери Одеси жительку міста Мар'ю Труніну, висунуту шляхом самовисування, та жителів Луганської області: Зеленського Василя Сергійовича, висунутого Одеською міською організацією "Циганської партії України", та Зеленського Олександра Васильовича - від Одеської міської організації політпартії "Молодь до влади".

Однак міськтервиборчком відмовив у реєстрації кандидату на посаду мера Могилевському Сергію Олексійовичу, пославшись на те, що він не вніс встановлену Виборчим кодексом грошову заставу.

Нагадаємо, співробітники Одеського облуправління СБУ розслідують кримінальне провадження за ознаками передвиборчих маніпуляцій, кваліфікованих Одеською облпрокуратурою як перешкоджання здійсненню виборчого права.

Інформацію від ТВК про "атаку клонів" при реєстрації кандидатів у мери Одеси та витребування УСБУ відповідних копій документів з ТВК оприлюднено у ЗМІ.