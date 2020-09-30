Поліція відкрила 134 справи через "виборчі" порушень

Працівники поліції упродовж доби відкрили 7 кримінальних проваджень за фактами порушень, які стосуються виборів, загалом відкрито 134 такі справи.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції, передає Укрінформ.

«Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо семи кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 134 кримінальних правопорушень: 76 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 61 – пов’язані з виборчим процесом», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з усіх 134 кримінальних проваджень 30 відкрито за статтею 160 (підкуп), 24 – за статтею 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права); 15 – за статтею 158 (надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 5 – за статтею 1583 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 1 – за статтею 1581 (незаконне використання виборчого бюлетеня); 1 – за статтею 1591 (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації) Кримінального кодексу України тощо.

Усього упродовж доби до поліції надійшло 166 заява та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

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Зазначається, що найбільше повідомлень зафіксовано у Київській області – 43, Запорізькій – 24, по 10 – у Донецькій та Полтавській, у Закарпатській – 9, Вінницькій – 8, по 7 – у Черкаській, Луганській та Чернівецькій, по 6 – у Миколаївській та Харківській, по 5 – у Кіровоградській, Одеській та Херсонській, по 4 – у Дніпропетровській та Рівненській, по 1 – у Волинській, Житомирській, Львівській, Сумській, Чернігівській областях та Києві.

Загалом же з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 1644 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом. Також було складено 191 протокол про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.