Сьогодні останній день подання кандидатур до дільничних виборчих комісій

Сьогодні останній день подання кандидатур до дільничних виборчих комісій

Укрінформ
У середу, 30 вересня, завершується процес внесення подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це зазначається в Календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів, опублікованому на сайті ЦВК.

У документі зазначається, що внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу ДВК закінчується не пізніше як за 24 дні до дня виборів.

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Вносити подання на членів ДВК мають право:

- місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради поточного скликання;

- місцева організація партії, яка уклала угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори;

- місцева організація партії, від якої зареєстровано кандидатів у депутати обласної, районної, районної у місті ради, а також сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше);

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- кандидат у депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) рад;

- кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила на 25 жовтня чергові місцеві вибори в Україні.

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