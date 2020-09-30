Сьогодні останній день подання кандидатур до дільничних виборчих комісій

У середу, 30 вересня, завершується процес внесення подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це зазначається в Календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів, опублікованому на сайті ЦВК.

У документі зазначається, що внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу ДВК закінчується не пізніше як за 24 дні до дня виборів.

Вносити подання на членів ДВК мають право:

- місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради поточного скликання;

- місцева організація партії, яка уклала угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори;

- місцева організація партії, від якої зареєстровано кандидатів у депутати обласної, районної, районної у місті ради, а також сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше);

- кандидат у депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) рад;

- кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила на 25 жовтня чергові місцеві вибори в Україні.