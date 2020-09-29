Соцмережі, месенджери та "сарафанне радіо": чим користуються політики на виборах

Під час пандемії зросла частка тих, хто отримує інформацію не з класичних медіа, а через особисте спілкування та месенджери, і цим користуються політичні сили на місцевих виборах.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження про зміни в споживанні інформації населенням України після виборів 2019 року та під час пандемії коронавірусу та карантину, яке представили в Укрінформі ГО «Детектор медіа» та Фонд «Демократичнi iнiцiативи ім. Ілька Кучеріва».

«Пандемія вплинула на структуру споживання інформації громадянами. Зросла частка тих, хто отримує інформацію від своїх родичів і друзів, більш ніж удвічі – з 11 до 23%. Тобто під час карантину люди почали більше між собою спілкуватися, цікавитися новинами, обмінюватися інформацією. Далі йдуть месенджери, цієї позиції не було в опитуванні 2018-19 років. Близько 10% респондентів, тобто кожен 10-й, інформацію про події в Україні й світі отримує з месенджерів – таких, як WhatsApp, Telegram, Viber», - розповів Петро Бурковський, аналітик Фонду «Демократичнi iнiцiативи ім. Ілька Кучеріва».

За його словами, месенджери, як новий вид комунікації, стають також засобами масової інформації особливо для людей молодих і тих, хто проживає у великих містах-мільйонниках та в обласних центрах з населенням від 100 тисяч до 1 мільйона мешканців.

Відчуваючи таку тенденцію, політичні сили на місцевих виборах почали активно просувати себе саме в соціальних мережах, зокрема, через оплачених лідерів громадської думки й блогерів, і в цьому є певні небезпеки – зазначила Галина Петренко, директорка ГО «Детектор медіа».

«У тренді просування в соціальних мережах є негативний бік, тому що як би ми не ставилися до класичних медіа з редакційним контролем, і які б маніпуляції вони не вживали, все ж вони є меншим злом у порівнянні з соціальними мережами й блогерами, яких взагалі ніхто не контролює і які можуть виступати й говорити що завгодно і як завгодно. І моніторингові зусилля, які докладають громадські організації й аналітичні центри, мусять почати серйозно брати до уваги те, що відбувається в соціальних мережах», - вважає Петренко.

Дослідження проведено на замовлення ГО «Детектор медіа» Фондом «Демократичнi iнiцiативи ім. Ілька Кучеріва» спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.