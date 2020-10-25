Місцеві вибори проходять краще за парламентські – ОПОРА

Громадянська мережа "ОПОРА" констатує, що ситуація з проведенням місцевих виборів 25 жовтня є кращою, ніж спостерігалася на парламентських виборах 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це під час онлайн-брифінгу заявила координаторка "Опори" Ольга Айвазовська.

Під час стріму Айвазовська оприлюднила узагальнені дані спостерігачів мережі щодо того, як проходить голосування та які порушення фіксують спостерігачі "ОПОРИ", як працюють комісії тощо.

Щодо того, чи перешкоджали здійсненню спостереження, за її словами, не було проблем на 98,8% виборчих дільниць.

"Показники є дуже хорошими, і спостерігачі мали можливість відслідковувати, що відбувалося", - наголосила координаторка.

До сьомої ранку розпочали ранкове засідання на 1,3% виборчих дільниць.

"Відповідоно до законодавства ранішнє засідання повинно початися не раніше, ніж за 45 хвилин до старту голосування, тобто, о 7:15, для того, щоб незалежні спостерігачі, журналісти, кандидати, їхні довірені особи мали можливість відслідковувати процес відкриття сейфів, початку ведення протоколу по підрахункунок голосів - первинна статистична інформація", - пояснила Айвазовська.

За її словами, трохи завчасно - о 7:00-7:15, розпочали ранкове засідання на 12,9% виборчих дільниць і абсолютно відповідно до законодавства засідання стартувало на 85,7% виборчих дільниць.

"Це є кращим показником, навіть у порівнянні з останніми парламентськими виборами", - підкреслила Айвазовська.

Щодо кворуму на ранкових засіданнях, він був пристуній на 98,5% виборчих дільниць. На 1,4% виборчих дільниць кворум був відсутній або були проблеми з ним.

Щодо ведення протоколу на ранковому засіданні, це було здійснено на 93,02% виборчих дільниць. На 6,98% виборчих дільниць - ранковий протокол не вівся або з цим були певні проблеми.

Початок голосування, який мав стартувати не раніше 8 години ранку, був порушений на 18,99% виборчих дільниць. У цю статитстику включені дільниці, які розпочали голосування навіть на 2-5 хвилин раніше. З 8:00 до 8:20 ранку відкрилися для голосування майже 80% дільниць.

Не почали вчасно роботу, принаймні до 8:30, - 1,14% виборчих дільниць. Інколи це було пов`язано із проведенням ранкокого засідання або з проблемами, пов`язаними з бюлетенями.

25 жовтня – день голосування на місцевих виборах 2020 року. Цьогоріч українці обирають представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах.