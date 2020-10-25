В Україні не відкрилися чотири дільниці - МВС

У чотирьох областях України станом на десяту ранку 25 жовтня не відкрилися чотири виборчі дільниці.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу у неділю повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

“Станом на 10:00 залишається невідкритими 4 виборчі дільниці у Донецькій області, Івано-Франківській, Житомирській і Полтавській областях”, — сказав посадовець.

Він додав, що несвоєчасно розпочали роботу 65 дільничних виборчих комісій.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні проходять місцеві вибори. Українці обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.

Більшість виборців отримає для заповнення по чотири бюлетені. Виборчі дільниці в Україні відкрилися 25 жовтня о 8:00 .