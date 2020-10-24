ОПОРА заявляє про передрук бюлетенів у різних регіонах

У низці областей України напередодні дня голосування відбувається передруковування виборчих бюлетенів.

Таку інформацію опубліковано на сайті громадянської мережі ОПОРА, повідомляє Укрінформ.

“Після розпуску Таїровської селищної ТВК Одеська районна ТВК сформувала її новий склад. Як інформує спостерігач ОПОРИ, увечері 23 жовтня члени виборчої комісії зареєстрували Сергія Шепеля та внесли відповідні зміни до тексту виборчого бюлетеня. Бюлетені з новим текстом будуть надруковані менш як за добу до дня голосування”, - поінформували в ОПОРІ.

Крім того, за даними спостерігачів ОПОРИ, на Волині через технічні неточності передруковують чи вже передрукували бюлетені для 8 територіальних виборчих комісій. Водночас на низці ДВК нібито виявили нестачу чи надлишок бюлетенів – комісії з нестачею отримають додаткові.

Повідомляється також, що на Чернігівщині 23 жовтня дільниці отримували виборчі бюлетені, й після того, як дільничні комісії їх розпакували та почали проштамповувати, з’ясувалось, що є помилка у виборчому бюлетені щодо виборів міського голови Чернігова. Так, у виборчому бюлетені по Новозаводському районі територіальний виборчий округ Деснянський район вказаний замість Новозаводського. Проте ТВК ухвалила рішення зробити роз’яснення про врахування цієї помилки та бюлетені не передруковувати.

Водночас на Львівщині у бюлетенях для територіального виборчого округу №1 з виборів депутатів до Стрийської районної ради виявлено поліграфічний брак.

“24 жовтня відбулося засідання Стрийської районної територіальної виборчої комісії. На ньому члени ТВК розглянули питання про виправлення поліграфічного браку у бюлетенях у виборчому окрузі номер 1 до Стрийської районної ради. Кандидати від партії “Голос” надруковані у бюлетенях двічі. Навпроти своєї партії і навпроти ВО “Батьківщина”. Представники від ВО “Батьківщина” стали кандидатами від політичної сили “За майбутнє”. А кандидати від останньої політичної партії взагалі у бюлетені відсутні. Кількість нових бюлетенів, які потрібно виготовити, - 41 711 штук для звичайних дільничних виборчих комісій, а також 696 - для спеціальних ДВК”, - розповіли в ОПОРІ.

Також, за інформацією громадянської мережі, додруковуються бюлетені для трьох ДВК у Франківському районі міста Львова, оскільки комісія забула, що в них збільшилася кількість виборців через ліквідацію сусідньої дільниці, а для двох дільничних виборчих комісій у Миколаївській міській громаді Львівщини не вистачає бюлетенів.

"В Ужгороді не знайшли 500 бюлетенів для голосування за кандидатів на посаду міського голову Ужгорода на дільниці в ЗОШ №11", - повідомляє громадська мережа ОПОРА Закарпаття у Фейсбуці.

Також в Закарпатській ОПОРІ повідомили, що у Богдані (селище на Рахівщині) сільська ТВК отримала з друкарні на 800 бюлетенів більше, ніж потрібно.

Також в ОПОРІ повідомили про те, що Буштинська ТВК (Тячівщина) виявила помилки у 16659 бюлетенях та відправила їх виробнику.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 25 жовтня відбудуться чергові місцеві вибори.