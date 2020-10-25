Недопуск спостерігачів, «брендовані» маски та агітація – нові порушення на дільницях

Комітет виборців України повідомляє про нові порушення: випадки недопуску спостерігачів, "брендовані" маски та незаконну агітацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці КВУ у Фейсбук.

Спостерігачі КВУ повідомляють про присутність на виборчих дільницях громадян із так званими брендованими масками. У Рівному (виборча дільниця №560978) на дільниці перебував виборець в масці із символікою політичної партії «Рівне разом». Щоб уникнути порушення, голова комісії надав виборцю ще одну звичайну маску, яку було одягнуто поверх брендованої. На дільниці №560965 також зафіксовано виборця у брендованій масці партії «Рівне разом», однак йому не було зроблено зауважень від членів комісії.

У Херсоні кандидат на посаду Херсонського міського голови від партії "Слуга Народу" прийшов в приміщення для голосування в масці з партійною емблемою та зробив фото, як він голосує й розмістив це на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, спостерігачі КВУ повідомляють про факти незаконної агітації шляхом розсилки в день голосування смс-повідомлень. Зокрема, у місті Кам’янець-Подільський в день виборів зафіксовано розсилку повідомлень на мобільні телефони із текстом: «25 жовтня - єдиний надійний вибір – Батьківщина».

КВУ вказує на факти недопуску спостерігачів від організації на окремі дільниці. У місті Рубіжне Луганської області голова ДВК намагався не допустити на дільницю спостерігача КВУ через те, що на дільниці вже зареєструвалося багато спостерігачів (17). Згодом, на цій же дільниці, голова комісії викликала поліцію у зв’язку з тим, що спостерігач від однією з партій фотографував процес голосування. На місце прибула поліція.

У Вінниці (ВД №051582) головний лікар Вінницького обласного госпіталю ветеранів війни дав вказівку не допускати спостерігача КВУ в приміщення ДВК, мотивуючи це тим, що в нього не має ПЛР-тесту.

У Миколаєві (ВД №480425) на засідання комісії не було допущено спостерігачів. Один із присутніх кандидатів викликав поліцію. Також не допустили вчасно спостерігачів КВУ на дільницю № 120086 у с. Ганівка Дніпропетровської області.

25 жовтня 2020 року в Україні відбуваються місцеві вибори.