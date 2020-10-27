На фейковій дільниці у Соснівці «проголосували» чотири сотні людей

На фіктивній виборчій дільниці у селі Соснівка Конотопського району Сумщини "проголосували" 379 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора, передає Укрінформ.

"Доки роботу самопроголошеної комісії не припинили співробітники поліції, участь у голосуванні взяли близько 379 осіб", - йдеться у повідомленні.

Таким чином було перешкоджено здійсненню виборчого права усіх цих громадян.

В Офісі генпрокурора зазначили також, що у незаконних бюлетенях, якими пропонували обрати голову сільської ради Соснівки та депутата Соснівської сільської ради, було вказано лише по одній кандидатурі.

Як повідомляв Укрінформ, 26 жовтня Сумська обласна прокуратура повідомила про підозру особі, яка самовільно присвоїла повноваження голови дільничної виборчої комісії і таким чином перешкодила здійсненню виборчого права (ч. 1 ст. 353 ч. 3, ст. 157 КК України).

25 жовтня під час місцевих виборів у Соснівці, що на Сумщині, було зафіксовано діяльність фіктивної виборчої дільниці. Слідчі встановили, що частина місцевих жителів не була згодна на приєднання їх села до Попівської об'єднаної територіальної громади і вирішила самостійно організувати голосування за депутатів та голову Соснівської сільради. Для цього власними силами надрукували бюлетені та запрошення на вибори. Приміщення під "дільницю" надав місцевий підприємець. Як реквізити фейкової дільниці організатори вказали номер офіційної ДВК 590211 та адресу фіктивної дільниці, в той час, коли справжня ДВК працювала за іншою адресою. Тим самим вони ввели в оману більшу частину виборців.

Фото: Офіс генпрокурора