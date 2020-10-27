Зафіксовані порушення не вплинули на виборчий процес у цілому – ENEMO

Зафіксовані порушення не вплинули загалом на процес організації та проведення чергових місцевих виборів в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив заступник голови Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO Пьєр Пейтьє під час оnline-пресконференції для презентації своєї попередньої заяви щодо місцевих виборів в Україні, які будуть проведені 25 жовтня.

«Основний наш висновок полягає в тому, що загалом вибори відбулись у спокійній атмосфері, і виборча адміністрація робила все для забезпечення цього процесу. Також, звичайно, були певні випадки правопорушень, про які вже повідомлено в поліцію, а також – певні випадки, які ще чекають на розслідування. Загалом треба відзначити, що ці порушення не вплинули на виборчий процес в цілому, але на певних територіях процес подання скарг буде ще тривати і ENEMO спостерігатиме за розвитком подій, як на ці скарги будуть реагувати», – зазначив Пейтьє.

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Також Пейтьє заявив, що незважаючи на суттєві карантинні обмеження, кандидати та партії мали змогу вільно проводити агітаційні кампанії на чергових місцевих виборах.

“Як правило, протягом цих виборів кандидати та партії мали змогу вільно проводити агітаційні кампанії, незважаючи на значні обмеження щодо громадських зборів через епідемію COVID-19”, - зазначив він.

За словами заступника керівника місії ENEMO, багато суб’єктів виборчого процесу зробили акцент на агітації за допомогою цифрових засобів масової інформації, соціальних мереж, програм обміну повідомленнями та онлайн-платформ.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

Загалом Центральна виборча комісія акредитувала 271 офіційного спостерігача від міжнародних організацій, серед них 62 – від Європейської мережа організацій з моніторингу виборів (ENEMO), та 41 спостерігача від шести країн.

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.