Місія ENEMO моніторитиме скарги та апеляції щодо місцевих виборів

Міжнародна місія зі спостереження за виборами в Україні ENEMO (Європейська мережа організацій з моніторингу виборів) моніторитиме процес скарг і апеляцій, які розглядатимуться у рамках місцевих виборів в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила прес-атташе Місії ENEMO Майя Мілікіч на пресконференції у Києві 27 жовтня.

"Я б хотіла зазначити, що ми будемо надалі моніторити процес скарг і апеляцій", - сказала Мілікіч.

Вона додала, що фінальний звіт Місії ENEMO за результатами спостереження за місцевими виборами-2020 в Україні буде доступний протягом 60 днів після процесу затвердження результатів виборів.

Окрім того, в ENEMO звернули увагу на недостатність набору санкцій, які є в розпорядженні Нацради з питань телебачення і радіомовлення та можуть бути застосовані регулятором у разі порушень із боку медіа. Про це заявив заступник голови Місії Пьєр Пейтьє..

«У своїх звітах та заявах ми будемо детальніше аналізувати аспект діяльності засобів масової інформації під час цих місцевих виборів. Але хочемо загалом відзначити, що забезпечується свобода вираження поглядів, медіапростір продовжує бути різноманітним, хоча є певне упереджене висвітлення у ЗМІ залежно від того, хто володіє ними, та прихована реклама, тобто так звана “джинса”. Також станом на зараз ENEMO хотіла б зазначити, що той набір санкцій, який є в розпорядженні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, є недостатнім», – зазначив Пейтьє.

Водночас голова Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO Златко Вуйовіч вважає, що перед проведенням місцевих виборів за новою виборчою системою більший наголос варто було зробити на підготовці членів виборчих комісій та просвіті виборців.

"Нещодавні реформи загалом ще більше зміцнили правові рамки, хоча не всі рекомендації спостерігачів було враховано. Ми вважаємо, що використання поєднання пропорційних та мажоритарних систем для виборів місцевих чиновників загалом є обґрунтованим. Але створює певний рівень складності як для службових осіб виборчих органів, так і для виборців. Таким чином, ще більший наголос слід було зробити на підготовці службових осіб виборчих органів та просвіті виборців", - зазначив Вуйовіч.

ENEMO також схвалює включення відкритих партійних списків для виборів місцевих депутатів у регіонах із понад 10 тисяч виборців, оскільки це підвищує прозорість та підзвітність.

"Прийняття обов'язкової гендерної квоти для партійних списків було також позитивним кроком на шляху до вищого рівня представництва жінок у політичному житті, але ENEMO хотіло б зазначити, що не існує офіційного зобов'язання у випадку, коли один кандидат вибуває, замінювати його кандидатом тієї ж статі", - зауважив голова Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбувалися чергові місцеві вибори.

Загалом ЦВК акредитувала 271 офіційного спостерігача від міжнародних організацій, серед них 62 — від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів (ENEMO), та 41 спостерігача від шести країн.