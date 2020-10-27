Довибори в Раду: на «окрузі Ляшка-Гунька» порахували 80% протоколів

На проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині лідирує кандидат від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько, лідер Радикальної партії Олег Ляшко на другому місці.

Про це свідчать дані 79,39% протоколів, опублікованих на сайті ЦВК, повідомляє Укрінформу.

Зазначається, що за Анатолія Гунька (СН) свої голоси віддали 33,39% виборців, за Олега Ляшка — 32,17%.

На третьому місці самовисуванка Людмила Давиденко — 27,01%.

Інші кандидати набрали менше 3% голосів.

Як повідомляв Укрінформ, довибори до Верховної Ради у 208-му окрузі проводилися у зв’язку із загибеллю народного депутата від цього округу Валерія Давиденка, якого у травні було знайдено застреленим у його київському офісі.

Участь у проміжних виборах брали 18 кандидатів.