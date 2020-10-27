Місцеві вибори в Україні були вільними – ENEMO

Чергові місцеві вибори в України були вільними та добре адміністрованими.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO Златко Вуйовіч під час оnline-пресконференції для презентації своєї попередньої заяви щодо місцевих виборів в Україні, які були проведені 25 жовтня.

«48 довготермінових спостерігачів спостерігали за цими місцевими виборами в Україні, і зараз ми можемо сказати, що загалом вибори місцеві 2020 року були вільними, був високий рівень конкуренції, а також вони були добре адміністровані», – зазначив Вуйовіч.

Він зауважив, що цього вдалося досягти незалежно від того, що на процес впливали виклики, пов'язані з пандемією COVID-19, а також певна складність нової виборчої системи, упереджене медіа-покриття, певні випадки підкупу виборців і зловживання адміністративними ресурсами.

«Ці вибори були організовані після того, як відбулася реформа виборчої системи в Україні, і загалом ми можемо сказати, що нормативно-правова база, яка існує в Україні, забезпечує належні підстави для проведення виборів відповідно до міжнародних стандартів», – додав Вуйовіч.

ENEMO також позитивно оцінила роботу ТВК на місцевих виборах в Україні.

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«Загалом роботу та професіоналізм ТВК можна оцінити позитивно, зокрема з огляду на всі виклики, хоча рівень готовності членів здавався різним через часті зміни та недостатню підготовку», - сказав Вуйович.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбувалися чергові місцеві вибори.

Загалом Центральна виборча комісія акредитувала 271 офіційного спостерігача від міжнародних організацій, серед них 62 – від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів (ENEMO), та 41 спостерігача від шести країн.

За попередніми даними ЦВК, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.