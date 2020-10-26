В ОБСЄ часто отримували повідомлення про ймовірний підкуп голосів

Місія зі спостереження за виборами від Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) під час чергових місцевих виборів в Україні зафіксувала випадки зловживання державними ресурсами і повноваженнями на рівні областей і міст, а також доволі часто отримувала повідомлення про ймовірний підкуп голосів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила голова Місії зі спостереження за виборами БДІПЛ Інгібйорг Сольрун Гісладоттір під час онлайн пресконференції міжнародних спостерігачів, на якій представлять свої попередні висновки за результатами місцевих виборів в Україні.

«За результатами роботи нашої Місії ми можемо відзначити, що помітили випадки зловживання державними ресурсами, повноваженнями, зокрема на рівні областей, адміністрацій областей і міст. Ми також отримували доволі часто повідомлення про ймовірний підкуп голосів», – зазначила Гісладоттір.

Вона підкреслила, що процес агітації під час виборчої кампанії проходив доволі спокійно й усі кандидати мали можливість проводити агітацію вільно. «Ми розуміємо, що пандемія COVID-19 так само вплинула на середовище, в якому здійснювалася політична агітація, і дещо обмежувала можливості кандидатів проводити широкомасштабні політичні кампанії та агітаційні події, через що більш поширеним було використання соціальних медіа, онлайн-реклами», – уточнила Гісладоттір.

За її словами, реєстрація кандидатів відбулася у доволі інклюзивний спосіб, але деякі територіальні комісії не мали уніфікованих вимог щодо документів, які необхідно було надати при реєстрації. Разом з тим деякі випадки відмови в реєстрації кандидатів, за даними Місії зі спостереження за виборами БДІПЛ, «виглядали політично вмотивованими на відміну від кращих практик і зобов'язань, які Україна брала на себе як країна-учасниця ОБСЄ».

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Гісладоттір також повідомила, що деякі приватні українські медіа під час виборчого процесу не дотримувалися законодавчих вимог щодо неупередженого та збалансованого висвітлення політичної кампанії окремих кандидатів.

«Окрім самого процесу організації місцевих виборів, ми також моніторили діяльність медіа під час виборчої кампанії. Результати нашого моніторингу показують, що деякі медіа, що є в приватній власності, не дотримувалися законодавчих вимог про неупереджене та збалансоване висвітлення політичної кампанії окремих кандидатів,» – зазначила очільниця місії.

При цьому вона зауважила, що таких підхід разом із загалом значною кількістю неправильно маркованої або непозначеної політичної реклами та промоційних матеріалів в ефірі відповідних медіа не дав можливість виборцеві зробити повністю поінформований вибір.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.