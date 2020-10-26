В ОБСЄ відзначили професійність ЦВК під час виборів попри пандемію

Робота Центральної виборчої комісії з управління процесом чергових місцевих виборів в Україні була здійснена професійно та ефективно навіть попри виклики, пов'язані з глобальною пандемією COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомила голова Місії зі спостереження за виборами БДІПЛ Інгібйорг Сольрун Гісладоттір під час онлайн пресконференції міжнародних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ), на якій представлять свої попередні висновки за результатами місцевих виборів в Україні.

«Ми можемо відзначити, що робота Центральної виборчої комісії з управління виборчим процесом була здійснена професійно та ефективно навіть попри виклики, які стосувалися глобальної пандемії COVID-19,» – зазначила Iнгібйорг Сольрун Гісладоттір.

Водночас вона звернула увагу на те, що «робота окремих територіальних комісій дуже часто була заполітизована, що мало негативний вплив через постійну зміну членів виборчих комісій».

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.