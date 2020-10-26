У більшості тергромад можливий другий тур виборів - ОПОРА

У громадянській мережі ОПОРА вбачають значні перспективи організації другого туру місцевих виборів у більшості громад щодо посади міського голови.

Про це заявила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції в Укрінформі.

«Ми бачимо, що є великі перспективи організації повторного голосування (другого туру виборів - ред.) у більшості територіальних громад (де проживає - ред.) від 75 тисяч виборців щодо посади міського голови», – зазначила Айвазовська.

При цьому вона підкреслила, що в усіх регіонах України підрахунок голосів триває і попереду дуже непростий тиждень встановлення результатів виборів.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.