У неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Українці обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.

Більшість виборців отримає для заповнення по чотири бюлетені.

Орієнтована кількість виборців в Україні становить 27,2 млн осіб , кількість виборчих дільниць - понад 29 тис.

Одночасно з виборами буде проведене опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським, який закликав відповісти на п'ять запитань:

"Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?";

"Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?";

"Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?";

"Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?";

"Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?".

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У Запоріжжі на дільницях з самого ранку утворились черги.

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На Житомирщині дві виборчі дільниці в обласному центрі, на яких не облаштовані кабінки для голосування, не відкрилися вчасно.

Повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

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Місцеві вибори: як голосують українці / Фото: Анатолій Сірик, Володимир Тарасов, Укрінформ

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Усі дільничні виборчі комісії в Луганській області відкрилися вчасно і розпочали свою роботу.

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Комітет виборців України у Вінниці проведе власний екзитпол.

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У Житомирі на двох виборчих дільницях відсутні кабінки для голосування, повідомляє ОПОРА Житомир.

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Виборчі дільниці в Україні відкрилися 25 жовтня о 8:00 .