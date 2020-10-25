Місцеві вибори: як голосують українці
Більшість виборців отримає для заповнення по чотири бюлетені.
Орієнтована кількість виборців в Україні становить 27,2 млн осіб , кількість виборчих дільниць - понад 29 тис.
Одночасно з виборами буде проведене опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським, який закликав відповісти на п'ять запитань:
- "Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?";
- "Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?";
- "Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?";
- "Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?";
- "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?".
***
У Запоріжжі на дільницях з самого ранку утворились черги.
***
На Житомирщині дві виборчі дільниці в обласному центрі, на яких не облаштовані кабінки для голосування, не відкрилися вчасно.
Повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
***Місцеві вибори: як голосують українці / Фото: Анатолій Сірик, Володимир Тарасов, Укрінформ
***
Усі дільничні виборчі комісії в Луганській області відкрилися вчасно і розпочали свою роботу.
***
Комітет виборців України у Вінниці проведе власний екзитпол.
***
У Житомирі на двох виборчих дільницях відсутні кабінки для голосування, повідомляє ОПОРА Житомир.
***
Виборчі дільниці в Україні відкрилися 25 жовтня о 8:00 .