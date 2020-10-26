У «Слузі народу» готують позови щодо порушень на виборчих дільницях

У партії "Слуга народу" готують позови щодо порушень та спроб фальсифікацій на виборчих дільницях.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 26 жовтня.

"Вночі ситуація на виборчих дільницях була як завжди трохи напружена. Було багато порушень, і спроб фальсифікацій. Ми це все накопичили. Зараз наші партійні структури готуються до позовів, десь вже вони пішли. Наша стратегія на виборах одна й та сама. Ми всім порушенням даємо хід, і намагаємося їм всім забезпечити юридичне розгортання", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що такі моменти виборчого процесу потрібно висвітлювати, та намагатися їх вирішити на користь постраждалої сторони.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.