У Черкасах на виборах лідирує чинний мер - екзитпол Студії Савіка Шустера і «Україна 24»

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24», на виборах Черкаського міського голови найбільше голосів здобуває чинний очільник міста Анатолій Бондаренко.

Як передає кореспондент Укрінформу, такі дані оприлюднені в ефірі програми «Ніч виборів із Савіком Шустером» на телеканалі «Україна 24».

Згідно з оприлюдненими даними, за Анатолія Бондаренка («За майбутнє») свої голоси віддали 32,66% виборців, за Віктора Євпака («Голос») – 19,84%, за Віталія Ільченка («Слуга народу») – 17,8%.

Водночас за Владислава Пустовара («Всеукраїнське об’єднання «Черкащани») проголосували 5,95% виборців, за Сергія Кудактіна («Європейська солідарність») - 5,86%.

За результатами екзитполів, найбільше голосів на виборах до Черкаської міської ради отримали «Слуга народу» - 20,68%, «За майбутнє» -13,32%, «Голос» – 12,05%, «Європейська солідарність» – 10,92% та «ВО Черкащани» - 8,70%.

Як поінформував ведучий Савік Шустер, екзитполи проведені за допомогою інструментів соціологічної компанії «Liberty report» у межах спільного проєкту «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24» у 12 містах: Києві, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Черкасах та Вінниці.

За його словами, 1500 інтерв’юєрів працювали на 554 дільницях, було опитано від 40 тис. до 60 тисяч людей. Похибка становить 1,9%.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні проходили місцеві вибори.