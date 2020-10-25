Садовий лідирує на виборах мера Львова - екзитпол студії Шустера і «Україна 24»

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24» Андрій Садовий лідирує на виборах Львівського міського голови, отримавши 41,12% підтримки виборців.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні дані оприлюднені в ефірі програми «Ніч виборів із Савіком Шустером», що транслювалася на телеканалі «Україна 24».

Згідно з оприлюдненими результатами екзитполів, Андрій Садовий («Об’єднання «Самопоміч») отримав 41,12% голосів виборців, Олег Синютка («Європейська Солідарність») – 27,38%, Руслан Кошулинський («ВО Свобода») – 9,98%, Ярослав Рущишин («Голос») – 5,62% та самовисуванець Ігор Васюник – 3,97%.

Водночас, на виборах до Львівської міської ради найбільшу підтримку виборців отримали «Європейська Солідарність» - 30,74%, «Самопоміч» - 24,12%, «Голос» - 9,78%, ВО «Свобода» - 7,52%, «Варта» - 5,06%, «Слуга народу» – 4,74%.

Як поінформував ведучий програми Савік Шустер, екзитполи проведені за допомогою інструментів соціологічної компанії «Liberty report» у межах спільного проєкту «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24» у 12 містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Черкасах та Вінниці.

За його словами, 1500 інтерв’юєрів працювали на 554 дільницях, було опитано від 40 до 60 тисяч людей. Похибка складає 1,9%.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні пройшли місцеві вибори.