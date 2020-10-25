Паспорт Садового знайшла теща, і він зможе проголосувати

Паспорт міського голови Львова Андрія Садового знайшовся, і він тепер зможе проголосувати на місцевих виборах.

Як передає Укрінформ, про це Садовий повідомив у Фейсбуці.

«Знайшли! Дякую улюбленій тещі Марії Михайлівні! Взяла кризову ситуацію під свій контроль, організувала пошуки і досягнула результату. Файна теща на вагу золота! Біжу голосувати», - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, Андрій Садовий, який вже 14 років очолює міську раду Львова і знову балотується на посаду міського голови, раніше не зміг проголосувати, тому що пред'явив на виборчій дільниці не паспорт громадянина України, а закордонний. Садовий пояснив, що не знайшов документа.

На виборчу дільницю він приходив з дружиною, молодшим сином і тещею.