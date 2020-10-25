КВУ заявляє про факти підкупу виборців – до 400 гривень за голос

Комітет виборців України у другій половині дня голосування на місцевих виборах фіксує низку порушень, пов’язаних із підкупом виборців.

Про це сказав генеральний директор КВУ Олексій Кошель у ефірі телеканалу "Україна.24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на другу половину дня ми фіксуємо низку порушень, пов’язаних із підкупом виборців. Ця технологія нікуди не ділася. До прикладу, на Одещині було виявлено 4 автобуси виборців, яким пропонували по 400 гривень за голос. Це автобус, який рухався до смт. Затока і Білгород-Дністровського. Смт. Затока, хочу нагадати, це та громада, Кароліно-Бугазька громада, де перед виборами аномально зросла кількість виборців - в одній громаді на 13%. І тоді поліція повідомляла про штучність цього процесу і про те , що, очевидно, виборці були фінансово мотивовані», - розповів Кошель.

Також він поінформував, що КВУ зафіксували повідомлення про місто Нікополь на Дніпропетровщині, де пропонували виборцям за голос по 200 гривень.

«Спостерігачі КВУ викликали поліцію, складено відповідні акти», - поінформував Кошель.

Також зафіксовані порушення у місті Костянтинівка Донецької області і Новодмитрівці Донецької області, а саме - два факти підвезення виборців.

«А підвезення виборців у тому числі не просто турбота про літніх людей, це може бути і надання безкоштовних транспортних послуг, а також - схема, за якою можуть і мотивуватися виборці», - пояснив Кошель.

Окрім того, за його словами, КВУ фіксує факти винесення бюлетенів у трьох регіонах, «що може характеризуватися як спроба організації «каруселі».

«Також ми фіксуємо кілька фактів спроб фальсифікації у день голосування. Це факти, коли виборцям прямо вказували пальцем, за кого потрібно голосувати. І це факти пов’язані не тільки з порушенням законодавства, а зі звичайною людською підлістю, тому що ці факти зафіксовані на Дніпропетровщині у психоінтернаті, а також на Закарпатті у геріатричному пансіонаті, де лікуються виборці переважно старшого віку», - сказав Кошель.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні проходять місцеві вибори.