Денісова сказала, за якої умови волонтерство дітей в «опитуванні Зеленського» - законне

Участь неповнолітніх дітей у волонтерстві правомірна, якщо згода на неї дана батьками або іншими законними представниками дитини, а сама волонтерська допомога є добровільною та безоплатною.

Про це повідомила у Фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, коментуючи інформацію про залучення дітей до проведення опитування, яке ініційоване Президентом Володимиром Зеленським у день голосування.

"У зв’язку із численними повідомленнями у засобах масової інформації та соціальних мережах про залучення дітей до проведення опитування, яке ініційоване Президентом України у день голосування, роз’яснюю. Президент України неодноразово заявляв, що опитування буде добровільним, а особи, що його проводитимуть є волонтерами", – зазначила омбудсмен.

З огляду на це Денісова звернула увагу, що відповідно до статті 7 Закону України "Про волонтерську діяльність" волонтер – це фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.

Як нагадала омбудсмен, волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника.

Проте вони не можуть надавати волонтерську допомогу Збройним силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції тощо; у здійсненні нагляду за засудженими, а також у медичних закладах.

"Згідно із законом, волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. Таким чином, участь неповнолітніх дітей у волонтерстві правомірна, якщо згода на неї дана батьками або іншими законними представниками дитини, а сама волонтерська допомога є добровільною та безоплатною", - зазначила уповноважена ВР.

Раніше 25 жовтня народний депутат від політичної партії "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович заявив, що в Івано-Франківську президентське опитування проводять неповнолітні.

Повідомлялося також, що неповнолітніх, які проводили президентське опитування, виявили і в Рівненській області. Народний депутат від "ЄС" Ірина Геращенко звернулася з цого приводу до Денісової та уповноваженого Президента з прав дитини Миколи Кулеби.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня, у день виборів до місцевих органів влади, біля багатьох виборчих дільниць проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським.

Українцям запропонують дати відповідь на п'ять запитань, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.