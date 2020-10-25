Разумков проголосував, але не зміг узяти участі в «опитуванні Зеленського»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не брав участі в ініційованому Президентом опитуванні у зв’язку з відсутністю волонтерів на виборчій дільниці.

Як передає Укрінформ, про це спікер сказав журналістам 25 жовтня під час брифінгу на виборчій дільниці.

«Ні, не відповідав на п’ять питань (Президента – ред.). Як би я відповів? Думаю, це ж теоретично закрите опитування, але буде практика – будемо про це розмовляти», – зазначив Разумков.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков взяв участь у голосуванні на місцевих виборах – 2020 / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Водночас на запитання, чи планує він шукати волонтерів для того, щоб таки взяти участь в опитуванні Президента, Голова ВР відповів: «На жаль, ні. Мені є чим зайнятись. Я ще попрацюю сьогодні».

Разумков у неділю проголосував у виборчій дільниці № 800982, що по вулиці Тургенєвській 71 у Києві.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування.

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